السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل عدداً من أهالي منطقة عسير



جدة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في منزله بجدة مساء اليوم عدداً من أهالي منطقة عسير الذين قدموا للسلام على سموه .

وأعرب الأهالي عن شكرهم لسمو الأمير خالد الفيصل على ما قدمه خلال سنوات عمله في إمارة منطقة عسير.

// انتهى //

23:11ت م

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