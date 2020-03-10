السعودية اليوم / 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في فرنسا والحصيلة ترتفع إلى 25



باريس 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

تسبب فيروس كورونا المستجد بأربع وفيات جديدة في فرنسا اليوم مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 25 وفاة و1412 إصابة مؤكدة.

وأعلن المدير العام للصحة الفرنسية جيروم سالومون اليوم أن 15 من المتوفين رجال وعشرة نساء، لافتاً الانتباه إلى تسجيل 38 إصابة جديدة في جزيرة كورسيكا.

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22:57ت م

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