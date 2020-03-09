الإمارات الأولى إقليميا في محفزات الاقتصاد لعام 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في محفزات الاقتصاد خلال العام الماضي، وذلك وفق المؤشر الإقليمي لمحفزات الاقتصاد لعام 2019 الذي أصدرته مؤسسة "فيتش سوليوشنز" البريطانية العالمية للدراسات الاقتصادية.

ويرصد المؤشر الخطوات التي اتخذتها مختلف دول المنطقة على مدار العام الماضي لتحفيز اقتصادها وتعزيز نموه، موضحاً أن دولة الإمارات كانت أفضل دول المنطقة في تحفيز اقتصادها على مدار 2019، حيث منحها المؤشر 7.5 درجة من أصل 10 درجات، وهي أعلى درجة نالتها أي دولة في المنطقة خلال العام.

وأشادت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" البريطانية بحرص دولة الإمارات على تحفيز اقتصادها، الذي أسهم في تحقيق قفزة قوية.