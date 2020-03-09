أول لقاح لكورونا في أبريل.. والعالم في حالة ترقب

العين الإخباريةالإثنين 2020/3/9 08:52 م بتوقيت أبوظبي
العلماء توصلوا إلى اللقاح من خلال التسلسل الجيني للفيروس - أرشيفية
أفادت تقارير طبية صينية، بأن العلماء على وشك التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، هو الأول من نوعه، وسيكون متاحا للاستخدام الطارئ بحلول أبريل/نيسان المقبل.
وذكر موقع "Mashable" أن العلماء نجحوا في التوصل إلى هذا اللقاح من خلال التعاون وتبادل التسلسل الجيني للفيروس بين مختلف المؤسسات البحثية الصينية.
ويأتي الإعلان الصيني بعد أيام من إقدام عالمة أوبئة صينية شهيرة على حقن نفسها بلقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد، مع 6 من أعضاء فريقها.
وقالت تشين وي، وهي ضابطة بالجيش الصيني: "نبذل كل ما في وسعنا لوضع اللقاح الذي نطوره في مرحلة التجريب والتطبيق الإكلينيكي، مع توفير دعم تقني قوي للفوز في هذه المعركة".
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