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منفذ حالة عمار الحدودي يستقبل مسافريه برًّا من عدة جنسيات

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2020-03-10

منفذ حالة عمار الحدودي يستقبل مسافريه برًّا من عدة جنسيات

من حاملي تأشيرات العمل والزيارة والإقامة النظامية

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

بدأ منفذ حالة عمار الحدودي، والذي يربط منطقة تبوك بالأردن، اليوم، باستقبال المسافرين القادمين للمملكة برًّا، وذلك بعد إقفاله ليوم أمس.

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وعلمت “متابعات الخليج 365” من مصادر مطلعة أن المنفذ يستقبل جميع المسافرين من جنسيات مختلفة والحاملين للتأشيرات السياحة وتأشيرة العمل وكذلك الإقامة النظامية، ويمنع من الدخول حامل أي تأشيرة قادمًا من أي دولة موبوءة وكذلك أي مسافر يحمل تأشيرة عمرة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمكافحة فيروس كورونا.

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