، "تجمع الشرقية" يطمئن على سير العمل بالمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية ،

محمد بن مسعود - الدمام - اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا

طمأن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الجميع على سير العمل بكل المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة الشرقية بالشكل المطلوب واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس الكورونا.

وقال في بيان إعلامي: تم إعادة جدولة مواعيد العمليات غير المستعجلة، وإعادة جدولة المواعيد في العيادات والاستعانة بالكوادر الصحية، واستدعاء من كان في الإجازة.

وأضاف التجمع أنه تم الاتفاق مع الهلال الأحمر لتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات الأخرى في المنطقة، فضلاً عن التنسيق مع مستشفى القطيف العام بحيث إن الكوادر الصحية التي تسكن القطيف وتعمل بمجمع الدمام الطبي تعمل في هذه الفترة في مستشفى القطيف، والكوادر الصحية التي تعمل في مستشفى القطيف العام وتسكن الدمام تعمل هذه الفترة في مجمع الدمام الطبي.

وأشار التجمع إلى أن ساعات العمل تمتد في مجمع الدمام الطبي إلى 12 ساعة بالإضافة إلى عمل مركز غرناطة للرعاية الأولية 24 ساعة ومركز بدر للرعاية الأولية في الفترة المسائية.