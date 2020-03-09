، بعد رفضهم الحجر الصحي.. أوغندا ترحّل 22 أجنبيًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدموا من بلدان ارتفعت فيها نسبة الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت أوغندا ترحيل 22 أجنبيًا قدموا من بلدان انتشر فيها فيروس "كورونا" الجديد، بسبب رفضهم الخضوع للحجر الصحي، من رعايا الدول التي يشكل فيها الفيروس نسبة مرتفعة، في إطار إجراءات لمنع انتشار الفيروس تقوم بها الحكومة الأوغندية.

وأوضح وزير الصحة الأوغندي، جان روث أجنغ، أن الأجانب الذين تم ترحيلهم قدموا من بلدان انتشر فيها فيروس كورونا مثل: إيطاليا، وإيران، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، والصين، وألمانيا وإسبانيا.

وأضاف أن 22 أجنبيًا قدموا من هذه البلدان رفضوا الخضوع للحجر الصحي، فتم ترحيلهم إلى بلادهم، مبينًا أن القرار يطبّق على رعايا البلدان التي تعد في مستوى خطير من حيث انتشار "كورونا" فيها.

يأتي ذلك بالتزامن مع تسارع انتشار "كورونا" في القارة الإفريقية، حيث ظهرت إلى الآن 90 حالة إصابة ووفاة شخص بسبب الفيروس، في كلّ من مصر، والجزائر، والسنغال، وجنوب إفريقيا، والمغرب، والكاميرون، وتونس، وتوجو، ونيجيريا.

وأصاب الفيروس حتى يوم أمس أكثر من 109 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3800 أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

