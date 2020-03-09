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لقي 43 شخصاً على الأقل مصرعهم في هجوم شنه مسلحون مجهولون شمالي بوركينا فاسو، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ العام الماضي.
وقالت الحكومة في بيان اليوم " إن الهجوم الذي وقع أمس استهدف قريتين في المنطقة الشمالية بالقرب من الحدود مع مالي".
وتشهد بوركينا فاسو موجة من العنف المتصاعد تسببت في مقتل المئات، وأجبرت نحو مليون شخص على النزوح من منازلهم، وحوَّل أغلب شمال البلاد إلى منطقة خارج نطاق الحكم والقانون على مدى العامين الماضيين.
مقتل 43 شخصاً في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسووكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-09
لقي 43 شخصاً على الأقل مصرعهم في هجوم شنه مسلحون مجهولون شمالي بوركينا فاسو، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ العام الماضي.
وقالت الحكومة في بيان اليوم " إن الهجوم الذي وقع أمس استهدف قريتين في المنطقة الشمالية بالقرب من الحدود مع مالي".
وتشهد بوركينا فاسو موجة من العنف المتصاعد تسببت في مقتل المئات، وأجبرت نحو مليون شخص على النزوح من منازلهم، وحوَّل أغلب شمال البلاد إلى منطقة خارج نطاق الحكم والقانون على مدى العامين الماضيين.
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
11:46 PM
في واحدة من أكثر الهجمات الدموية منذ العام الماضي
لقي 43 شخصاً على الأقل مصرعهم في هجوم شنه مسلحون مجهولون شمالي بوركينا فاسو، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ العام الماضي.
وقالت الحكومة في بيان اليوم " إن الهجوم الذي وقع أمس استهدف قريتين في المنطقة الشمالية بالقرب من الحدود مع مالي".
وتشهد بوركينا فاسو موجة من العنف المتصاعد تسببت في مقتل المئات، وأجبرت نحو مليون شخص على النزوح من منازلهم، وحوَّل أغلب شمال البلاد إلى منطقة خارج نطاق الحكم والقانون على مدى العامين الماضيين.
، مقتل 43 شخصاً في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو ،
المصدر : الخليج 365
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