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تسبَّب فيروس كورونا المستجد في أربع وفيات جديدة في فرنسا اليوم؛ وهو ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 25 وفاة و1412 إصابة مؤكدة.
وأعلن المدير العام للصحة الفرنسية جيروم سالومون اليوم أن 15 من المتوفين رجال، وعشر نساء. لافتًا الانتباه إلى تسجيل 38 إصابة جديدة في جزيرة كورسيكا.فرنسا فيروس كورونا الجديد
"كورونا".. 4 وفيات جديدة في فرنسا.. والحصيلة ترتفع إلى 25وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-09
تسبَّب فيروس كورونا المستجد في أربع وفيات جديدة في فرنسا اليوم؛ وهو ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 25 وفاة و1412 إصابة مؤكدة.
وأعلن المدير العام للصحة الفرنسية جيروم سالومون اليوم أن 15 من المتوفين رجال، وعشر نساء. لافتًا الانتباه إلى تسجيل 38 إصابة جديدة في جزيرة كورسيكا.
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
11:38 PM
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
11:53 PM
"سالومون": تسجيل 38 إصابة جديدة في جزيرة كورسيكا
تسبَّب فيروس كورونا المستجد في أربع وفيات جديدة في فرنسا اليوم؛ وهو ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 25 وفاة و1412 إصابة مؤكدة.
وأعلن المدير العام للصحة الفرنسية جيروم سالومون اليوم أن 15 من المتوفين رجال، وعشر نساء. لافتًا الانتباه إلى تسجيل 38 إصابة جديدة في جزيرة كورسيكا.
، "كورونا".. 4 وفيات جديدة في فرنسا.. والحصيلة ترتفع إلى 25 ،
المصدر : الخليج 365
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