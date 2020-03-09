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ثمن وزير الإسكان ماجد الحقيل المبادرة التطوعية التي نفذها متطوعو الإسكان بمنطقة جازان، والتي تعرف بفيروس كورونا المستجد ومفهوم الفيروس وأعراضه وطرق انتشاره، ونصائح للوقاية منه ومراحل اكتشافه وكيفية الوقاية منه ومراحل السيطرة عليه.
وقال "الحقيل" مغرداً: "أشكر أبناء منطقة #جازان على هذه المبادرة التطوعية، والتي تسعى لتعزيز الجهود المبذولة لنشر التوعية والإجراءات الوقائية من فيروس #كورونا، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه".
ونفذت المبادرة في ثلاثة مواقع سكنية بـ"صبيا وبيش وصامطة"، وشارك فيها 155 متطوعاً ومتطوعة، عرفوا من خلالها مستفيدي الإسكان بأهمية الوقاية من الفيروس.
وتأتي المبادرة ضمن عدد من المبادرات التي تطلقها وزارة الإسكان في كافة مناطق المملكة؛ لرفع الوعي بين مستفيدي الوحدات السكنية. وزير الإسكان ماجد الحقيل متطوعو الإسكان بجازان فيروس كورونا الجديد
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 11:45 PM
نفذت في "صبيا وبيش وصامطة" وشارك فيها 155 متطوعاً ومتطوعة
ثمن وزير الإسكان ماجد الحقيل المبادرة التطوعية التي نفذها متطوعو الإسكان بمنطقة جازان، والتي تعرف بفيروس كورونا المستجد ومفهوم الفيروس وأعراضه وطرق انتشاره، ونصائح للوقاية منه ومراحل اكتشافه وكيفية الوقاية منه ومراحل السيطرة عليه.
وقال "الحقيل" مغرداً: "أشكر أبناء منطقة #جازان على هذه المبادرة التطوعية، والتي تسعى لتعزيز الجهود المبذولة لنشر التوعية والإجراءات الوقائية من فيروس #كورونا، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه".
ونفذت المبادرة في ثلاثة مواقع سكنية بـ"صبيا وبيش وصامطة"، وشارك فيها 155 متطوعاً ومتطوعة، عرفوا من خلالها مستفيدي الإسكان بأهمية الوقاية من الفيروس.
وتأتي المبادرة ضمن عدد من المبادرات التي تطلقها وزارة الإسكان في كافة مناطق المملكة؛ لرفع الوعي بين مستفيدي الوحدات السكنية.
، "الحقيل" يشيد بمبادرة متطوعي الإسكان بجازان للتوعية بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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