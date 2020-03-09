موعد صرف الدفعة 28 برنامج حساب المواطن عن شهر مارس 2020 ورابط التسجيل فيه للحصول على الدفعات المقبلة

نوافيكم متابعينا الأعزاء عبر موقعنا عرب نيوز بموعد صرف الدفعة 28 من برنامج حساب المواطن، حيث ينتظره الكثير من المستحقين برنامج حساب المواطن الذي ساعد عدد كبير من المواطنين السعوديين في التغلب على أعباء الحياة وتوفير مستوى معيشة جيد وسط الغلاء السائر في المملكة العربية السعودية.

موعد صرف برنامج حساب المواطن الدفعة 28 شهر مارس 2020

يبحث الكثيرون من المستفيدين من برنامج المساعدة والدعم “حساب ا لمواطن” عن موعد صرف الدفعة 28، غدا الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020 هو موعدنا مع إيداع المبالغ المستحقة من برنامج حساب المواطن، حيث يتم صرف برنامج حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويمكن تقديم أو تأخير يوم الصرف في حالة إذا جاء يوم الصرف المعتاد عليه يوم عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية.

شروط استحقاق برنامج حساب المواطن

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية ولا يغيب عنها أكثر من 3 شهور فقط.

أن لا يكون قد سبق وحكم عليها في قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون من أصحاب الدخل المنخفض والأسر المحتاجة والمطلقات والأرامل.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن والتسجيل فيه

من خلال رابط موقع دعم حساب المواطن يمكن للمواطنين الاستعلام عن موعد صرف الدفعات، كما يتم التسجيل فيه للحصول على الدفعات المقبلة، فقط عليكم زيارة الموقع واتبعوا الخطوات التي تظهر أمامكم.