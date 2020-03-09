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عدن - ياسمين التهامي - بعد الأخبار المتداولة والشائعات التي تم التحذير فيها من اصطدام كويكب بالأرض يوم الأربعاء التاسع والعشرين من أبريل المقبل، قامت الجمعية الفلكية بجدة بتأكيد عدم صحة كل هذه الأنباء المتداولة.

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الفلكية السعودية تصدر بيان عاجل بشأن “كويكب ضخم يقترب من الأرض ويضربها في هذا الموعد”.. شاهد ماورد فيه؟



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نفى «ماجد أبو زاهرة» رئيس الجمعية الفلكية في جدة الشائعات التي تفيد بضرب كويكب ضخم للأرض يوم ٢٩ أبريل، وصرح بأن الكويكب سيمر بالقرب من مدار الأرض فقط.

وأكد أبو زاهرة أن الكويكب سيمر عند الساعة 11:56 صباحًا على مسافة 6.290.589 كلم من الأرض، مما يعني أنه سيكون بعيدًا وخافتًا جدًّا وغير مشاهَد بالعين المجردة، وسيعبر بسلام.

بالإضافة إلى نفي وجود أي كويكب أو مذنب على وشك الاصطدام بالأرض، وأنه تم إدراجه تحت «محتمل الخطورة» بسبب مروره بالقرب من مدار الأرض، لا لأنه سيصطدم بالأرض.

لافتًا إلى أن وكالة ناسا لم تؤكد الكويكب ضمن الأجسام التي تشكل خطورة اصطدام بالأرض في المستقبل القريب، كما أن الكويكبات والتي تم تصنيفها خطيرة لها فرصة ضئيلة للاصطدام بالأرض خلال الـ100 سنة القادمة.