عدد إصابات فيروس كورونا في الدول العربية حتى اللحظة

أظهر وسائل إعلام عربية، اليوم الاثنين، حصيلة إصابات فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19) في الدول العربية، حتى مساء اليوم.
ووفقاً لموقع "كويتي+"، فإن عدد الإصابات المؤكدة في الدول العربية وصل إلى 499 إصابة جاءت على النحو التالي:-
البحرين: 109
الكويت: 65
العراق: 65 (7 وفاة)
الإمارات: 59
مصر: 56 (وفاة واحدة)
لبنان: 41
فلسطين: 25
الجزائر: 20 (17 من عائلة واحدة)
قطر: 18
عمان: 18
السعودية: 15
تونس: 5
المغرب: 2
الأردن: 1
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم، رسمياً أن فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19) "وباء عالمي".