︎ . في هذا اللقاء نسلط الضوء على تطبيق سيارة الذي أصبح حديث الكثير في السنوات الأخيرة حيث سلط الضوء عليه أ. محمد العمري من خلال لقاء حصري له مع مؤسس التطبيق أ.فايز العنزي وكشف الكثير من الأسئلة حول ذلك و ماذا فعل التطبيق للسوق السعودي و ماذا سيفعل ؟ ولماذا أسعاره أقل الأسعار في السعودية ؟ والكثير من الأسئلة التي تثبت قوة التطبيق و مستقبله في السوق السعودي. Advertisements نتمنى لكم مشاهد ممتعة رابط تحميل التطبيق》》أنقر هنا





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق #سيارة في #السعودية .. ماذا فعل و ماذا سيفعل؟ حصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.