إعلان المراجعة الشهرية لأسعار البنزين.. وإلزام ملاك المحطات بهذا الإجراء

︎

.

كشفت مصادر، أن ملاك المحطات مُلزمين بمواكبة المراجعة الشهرية لأسعار الوقود عبر متابعة الأسعار، من خلال موقع شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” بشكل شهري، وعكسها على شاشات الأسعار في المحطات بشكل مباشر.

ويأتي ذلك بناء على ما أعلنته شركة أرامكو في بيانها الشهر الماضي، “أنه ابتداءً من شهر فبراير الحالي؛ ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلًا من ربع سنوية، وسيكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر”.

وتُواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية، حملاتها الرقابية عبر الأمانات والبلديات؛ للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية للأسعار وفق الاشتراطات، وتؤكد الوزارة أهمية تعديل شاشات الأسعار تزامنًا مع المراجعة الشهرية للأسعار والالتزام باستمرار تشغيل الشاشات؛ حيث إن “إطفاء الشاشات” أو “عدم مطابقتها للاشتراطات” تعتبر مخالفة تصل لحد إيقاف ترخيص الخدمة.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الجميع، إلى الإبلاغ عن المحطات المخالفة عبر مركز البلاغات البلدي 940.

