السفارة السعودية بالمنامة تمنح مهلة 72 ساعة لرعايا المملكة الراغبين في العودة

منحت السفارة السعودية في البحرين مهلة 72 ساعة، للسعوديين الراغبين في العودة إلى المملكة العربية السعودية، عبر منفذ جسر الملك فهد أو «طيران الخليج» لمن ليس لديه وسيلة نقل، وأوضحت السفارة عبر «تويتر»، أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين ومتابعته لأحوال السعوديين.

وقالت السفارة، في بيان لها: «انطلاقًا من حرص ومتابعة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة لأحوال المواطنين السعوديين في مملكة البحرين تود السفارة أن تفيد جميع المواطنين السعوديين بمملكة البحرين الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية إمكانية السفر عبر منفذ جسر الملك فهد، ومن ليس لديه وسيلة نقل إمكانية سفره جوًا عبر خطوط طيران الخليج، وتسري هذه الإجراءات لمدة الـ72 ساعة المقبلة».

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