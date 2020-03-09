الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: رياح وأتربة وغبار على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق، وقالت الهيئة، في بيان عبرها موقعها: «يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها وسماء غائمة الى غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة».

أشارت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والاوسط وشمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج، وأشارت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-38 كم/ساعة تتحول شرقية إلى جنوبية شرقية وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الثلاثاء.