لتأمين سلامتهم.. نصائح مهمة لحماية أطفالك خلال مرحهم بالمنزل

تقوم الجهات الرسمية بالمملكة بجهود كثيرة من أجل الحفاظ على أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع الكبار والصغار والأطفال، لكن داخل المنزل يقع الأمر على عاتق الأسرة بنسبة كبيرة في مهمة الحفاظ على سلامة أطفالهم خلال أوقات تسليتهم ومرحهم.

وللحفاظ على سلامة أطفالك من بعض الأضرار التي قد تنتج عن جموحهم داخل المنزل، يجب على الوالدين دومًا الحرص على اتباع النصائح المهمة لحماية الأطفال من خطر التعرض للإصابة.

أهم نصائح تأمين المنزل للأطفال

ونوه الدفاع المدني، من خلال صورة تفاعلية توعوية نشرها عبر حسابه الموثق بموقع التغريدات تويتر، على ضرورة تأكد الوالدين من عدم ترك مصادر الحريق في متناول يد الأطفال والتأكد من وقاية الصغار من الأسباب المؤدية إلى احتجازهم في الأماكن المغلقة وضرورة إبعاد الأجهزة الكهربائية عن الطفل والتأكد من وجود وسائل السلامة كأجهزة الإنذار وتأمين المواقد وفحص أنبوب الغاز بشكل دوري وإبعاد المواد السامة والكيميائية في أماكن آمنة والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية وتغطية مقابس الكهرباء.

ولأن الأطفال والصغار فضوليون بطبيعتهم، وستحتاج إلى تقييم ورصد المخاطر في منزلك؛ لدراسة مدى إجراءات الأمان لحمايتهم من الإصابات وحوادث الغرق والاختناق والصعق بالكهرباء أو السقوط والاحتراق، لذا يجب على الوالدين مراعاة:

1- تغطية كل مخارج الكهرباء بعوازل بلاستيكية مخصصة

2- تأمين الزوايا الحادة للطاولات والسلالم بقطع من الإسفنج.

3- تجنب ملء حمام السباحة الخاص بالرضع والصغار.

5- أن يكون الأثاث بعيدًا عن النوافذ ومخارج الكهرباء.

6- إغلاق باب المطبخ جيدًا يمنع الأطفال من العبث بالأشياء الخطرة.

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7- اختيار الألعاب التي تتركها مع الطفل وألا تكون بها أية سنون مدببة.

8- الاستعانة بالشرائط المضادة للانزلاق ووضعها على درج السلم.

9- لصق أوراق تنبيهية بألوان واضحة على المساحات الزجاجية الكبيرة مثل الأبواب الزجاجية المنزلقة.

10- حفظ الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك المواد السامة بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال.

كيف يمكن منع أيدي الصغار من العثور على الأشياء الخطيرة؟

ولضمان أعلى مستوى ممكن من الحماية والأمان المنزليين يجب على كل الآباء والأمهات التفكير جديًّا بالمخاطر المحتملة لأي شيء معدني أو زجاجي أو حاد يتم التخلص منه في سلة المهملات.

ماذا أفعل لمنع الحروق؟

تمثل الحرائق المنزلية أحد أكبر المخاطر التي يتعرض لها الأطفال. عادة ما يتسبب لعب الأطفال بالثقاب أو القداحات، أي الولاعات، في نشوب حريق في المنزل، لذا لا تتأخروا في وضع كواشف للدخان في كل غرف النوم بالإضافة إلى كاشف آخر بالقرب من المطبخ. تفقدي هذه الكاشفات شهريًّا للتأكد منها، كما يجب الاحتفاظ بأعواد الثقاب والقداحات بعيدًا عن رؤية ومتناول يد الأطفال.

وعليك أن تحرص دائمًا على ارتداء طفلك لخوذة وغيرها من أدوات الحماية أثناء ركوب الدراجات، أو التزلج بالزلاجات، أو التزلج على الألواح، أو ركوب الدراجات البخارية، كما ينصح بالتأكد باستمرار من أربطة حذاء الطفل التي يمكن أن يتعثر بها خلال هرولته إن لم تكن قد تم ربطها جيدًا.