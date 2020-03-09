الزعّاق يحذّر من «لسع غير متوقع» بعد الإحساس بدفء الصيف

حذَّر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، من الغرور بالشعور بالدفء خلال الأيام المقبلة، وقال «الزعاق»، عبر تويتر، إن الناس يشعرون خلال الأيام القادمة بالدفء الصيفي؛ فيظنون أن الشتاء قد رحل، بينما هو يبحث عنهم، ويعود للسعهم مرة أخرى على غير ما يتوقعون وبطريقة يصعب تخيلها، مستشهدًا في ذلك ببيت الشعر العربي، «وظلم ذوي القربى أشد مضاضة .. على النفس من وقع الحسام المهنّد».

إلى ذلك توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق عدة، وقالت الهيئة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: «يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة».

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