بعد قرار الوزارة.. الطلاب يواصلون «التعليم عن بعد» في كل المناطق

تتواصل العملية التعليمية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بطريقة «التعليم عن بعد» عقب قرار وزارة التعليم بتعليق الدراسة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فيما حققت منصة عين مشاهدات تجاوزت المليون و200 ألف مشاهدة في أول أيام تطبيق التجربة.

وبدأت بوابة التعليم الوطنية «عين» تسهيل الوصول للخدمات والمحتوى الذي تقدمه للطلاب على مدار 24 ساعة، وذلك بعرض «صفحة دخول»، تعرض شخصيات افتراضية تمثل كل شخصية منها مرحلة من مراحل التعليم المختلفة، فيما تواصل منصة المدرسة الافتراضية «http://Vschool.sa» بث جميع الخدمات كبديل لإتمام العمليات التعليمية، وهي متاحة عبر متجر التطبيقات لـ«أبل وأندرويد»، تحت مسمى «منظومة التعليم الموحدة».

وتوفر التطبيقات الحديثة لـ«التعليم عن بعد» أسلوبًا جديدًا لإدارة التعلم إلكترونيًّا من خلال بيئة تعليمية تفاعلية مكملة للحصص الدراسية داخل المدرسة وخارجها، وتستهدف جميع منسوبي العملية التعليمية «قائد المدرسة، المعلم، الطالب، ولي الأمر، المشرف التربوي»، ويتضمن التطبيق العديد من الأنشطة التعليمة المؤتمتة.

إلى ذلك عقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، اجتماعًا مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة بحثًا خلاله آليات التفعيل والتواصل للجهود التكاملية المشتركة بين قطاعي التعليم والاتصالات؛ لدعم منظومة «التعليم عن بُعد» خلال مدة تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم العام والجامعي والفني الحكومي والأهلي، وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع تقديم الحلول التقنية والحلول التعليمية بحسب إمكانات كل طالب؛ لضمان سير العملية التعليمية، وأهمية توفير خدمات الإنترنت لروابط قنوات ومنصات البث المعلنة للتعليم عن بُعد في المدرسة الافتراضية المتزامنة وغير المتزامنة، وعمادات ومراكز التعليم عن بُعد في الجامعات.

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كما بحثا محتوى الرسائل التوعوية والتثقيفية مع المستفيدين، ومجالات التنسيق في دعم خطط التعليم عن بُعد على مستوى الجامعات وإدارات التعليم والمدارس، وفي وقت سابق أكدت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد بلغت 15 حالة، مُشيرة إلى أن جميعهم حالتهم مستقرة ومطمئنة، باستثناء أمريكي حالته حرجة.

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