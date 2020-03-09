استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة، نظيره المصري، سامح شكري، جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تبادل الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وبدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري الأحد الماضي، جولة عربية خارجية تشمل سبع دول، وتشمل الجولة كذلك كلًّا من السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقادة هذه الدول.
اقرأ أيضًا:
بينهم السعودية.. وزير الخارجية المصري يبدأ جولة عربية تشمل 7 دول
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير فيصل بن فرحان يناقش مع وزير الخارجية المصري ملفين رئيسيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.