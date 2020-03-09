الأمير فيصل بن فرحان يناقش مع وزير الخارجية المصري ملفين رئيسيين

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة، نظيره المصري، سامح شكري، جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تبادل الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري الأحد الماضي، جولة عربية خارجية تشمل سبع دول، وتشمل الجولة كذلك كلًّا من السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقادة هذه الدول.

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