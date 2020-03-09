بالأرقام.. تقرير رسمي سعودي يكشف آخر تطورات كورونا محليًا.. وعالميًا

عقدت اللجنة المعنيّة بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، اليوم الاثنين، اجتماعها، الاجتماع الـ«19» برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس.

وتناول الاجتماع استعراض الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى العالم والحالات المسجلة بالمملكة، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها، فيما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن عدد حالات الإصابة بالمؤكدة بالفيروس عالميًّا 110 آلاف حالة رُصدت في حوالي (107) دول، وبلغ عدد الحالات التي شفيت 62 ألف حالة في العالم حتى الآن وبنسبة 56% من مجموع الحالات، بينما وصل عدد الوفيات إلى 3800 في العالم بنسبة 3.4% من إجمالي الحالات المسجلة.

وأضاف «العبد العالي» أنه سُجل في المملكة حتى الآن 15 حالة مؤكدة، 7 حالات منها ارتبطت بالقدوم من إيران و3 من العراق و4 مخالطين للـ 11 السابقين 3 منهم لزوجات اكتسبوا العدوى من أزواجهم، وحالة واحدة لأمريكي مَرَّ بالفلبين وإيطاليا، مشيرًا إلى أن الحالات الـ 14 موزعة في غرف العزل بالمستشفيات المخصصة بين الدمام والقطيف، ووضعها الصحي مطمئن ومستقر، أما المريض الأمريكي فهو معزول في العناية المركزة المخصصة نظرًا لحالته الحرجة في المستشفى المعد لذلك بالرياض.

كما بلغ عدد من جرى فحصهم وإجراء الفرز لهم في المنافذ حتى الآن أكثر من نصف مليون من المسافرين القادمين للمملكة، وإجمالي الفحوص حتى الآن (2084) فحصًا للحالات, بينما بلغ عدد من جرى حصرهم ضمن دائرة المخالطين (468) مخالطًا جميعهم جرى فحصهم, كما بلغ العدد التراكمي لمن جرى لهم إجراء الحجر الصحي أو المنزلي (1153), مبينًا أنهم أصحاء وليسوا حالات مصابة وإنما يتم الحجز احترازيًا لحين انتهاء المدة وسلامة الفحوص، لافتًا إلى أن مركز استقبال الاتصالات (937) تلقى ما يقارب (35000) اتصال عن فيروس كورونا الجديد.

وحذّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة من تناقل الإشاعات وبعض مقاطع الفيديو أو طرق تواصل معينة فالمجتمع هو خط الوقاية والحماية لصد هذه الإشاعات، منوهًا بأهمية التزام أفراد المجتمع كافة باتباع النصائح والإرشادات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، والتواصل مع مركز صحة 937 للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بكورونا.

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