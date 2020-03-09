رئاسة شؤون الحرمين تعلّق العمل بـ«الشاشات التفاعلية»

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تعليق العمل بالشاشات التفاعلية التوعوية التي تعمل باللمس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد.
وقالت «شؤون الحرمين»، في بيان، قامت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بتعليق العمل بالشاشات التفاعلية التوعوية التي تعمل بخاصية اللمس.
وأوضح مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي، أن هذا الإجراء يأتي ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الهادفة إلى الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبيّن أن هذه الخطوة هدفها الحرص على أن تكون بيئة الحرمين الشريفين خالية من أي أمراض لينعم قاصدوهما بالطمأنينة والسكينة، مشيرًا إلى أن إمكانية الاستفادة من بعض المحتوى الرقمي عن بعد عبر بوابة الرئاسة وشاشات العرض الثابتة.
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