4 إجراءات لاستخراج شهادات للمتوفين خارج السعودية

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الإجراءات المطلوبة لاستخراج شهادات الوفاة للمتوفين خارج المملكة العربية السعودية، وتلقت «الأحوال المدنية» عبر «تويتر»، تساؤلًا من أحد المواطنين قال فيه: «توفي والدي بالخارج المملكة ونقلنا جثمانه إلى المملكة وفما هي طريقة استخراج شهادة الوفاة».

وردت الوكالة بأن الإجراءات تشمل عمل تبليغ بالوفاة من المستشفى التي حدثت فيها، على أن يكون التبليغ مصدقًا من سفارة المملكة بتلك الدولة، وعند وصول الجثمان، يُصدق من الخارجية بالإضافة إلى ترجمته، مع ذكر سبب الوفاة واليوم والتاريخ.

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