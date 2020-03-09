بما لا يتجاوز 300 ألف ريال.. هكذا تحصل على تمويل بنك التنمية الاجتماعية

يقدّم بنك التنمية الاجتماعية منتجات تمويلية عدة لدعم المشروعات الصغيرة والناشئة، من هذه البرامج منتج تمويل خريجي المعاهد الصحية والمعدين للتدريس بما لا يتجاوز 300 ألف ريال لتقديم دعم ذي قيمة مضافة للمشاريع الصغيرة والناشئة.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن البرنامج يهدف لاستيعاب المؤهلين للعمل الحر من خريجي المعاهد الصحية والخريجين المعدين للتدريس من خلال برنامج خاص يلبي احتياجاتهم، ويدعم تأسيسهم لمشاريع صغيرة أو ناشئة تتوافق مع خبراتهم وتخصصاتهم العلمية.

الأنشطة المستهدفة

وحدد بنك التنمية الاجتماعية، في التعريف بالبرنامج، الأنشطة المستهدفة من المنتج التمويلي وهي عيادات أسنان وأنشطة المختبرات الطبية ومعامل تركيب وصناعة الأسنان ومجال الأشعة ومجال ضيافة أطفال ونشاط الرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة والمراكز الرياضية ونشاط مراكز العلاج الطبيعي ونشاط الصيدليات في المناطق الواعدة ومعامل النظارات والبصريات.

وأشار البنك إلى أن هذا المنتج يستهدف دعم فئة خريجي المعاهد الصحية والمُعَدَّين للتدريس، كما يشمل فئة حاملي مؤهلات متخصصه بدرجة البكالوريس في نفس النشاط المراد تمويله.

أوقات التقديم على طلب تمويل

يقوم المواطن الذي يرغب في الحصول على التمويل بتقديم طلب للبنك، ويتم استقبال الطلبات بشكل دائم عبر شركاء بنك التنمية الاجتماعية وهم معهد ريادة الأعمال الوطني ومركز الجبيل للتنمية الصناعي، ومركز نماء المنورة وغرفة جازان وغرفة حائل وغرفة مكة وغرفة ينبع.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن مواعيد طلبات التمويل يتم استقبالها ومعالجتها بناءً على الآلية المتبعة في الجهة الراعية والموضحة على موقعهم.

متطلبات وشروط التقديم على طلب تمويل

ويتطلب التقديم على دعم وتمويل المشروعات الصغيرة و الناشئة جاهزية بعض المستندات تتمثل في الهوية الوطنية والعنون الوطني ورقم حساب الـ«آيبان» ورقم الجوال المسجل في أبشر، كما شرح بنك التنمية الاجتماعية الشروط العامة اللازم توفرها في طالب التمويل استنادًا إلى المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة والموضحة كما يلي:

- أن يكون المتقدم سعودي/ ــــة الجنسية.

- ألا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا.

- ألا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية.

- أن يتفرغ لتشغيل مشروعه أو تعيين مدير للمشروع سعودي ذي خبرة وكفاءة.

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- أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل.

- تعبئة نماذج التقديم الخاصة بكل برنامج، واستكمال المتطلبات الأخرى المتعلقة بإتمام عملية التقييم المتبعة في البنك.

- أن يكون ضمن المشاريع التي يمولها البنك.

- أن يكون ذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

- أن يكون جديدًا أو تحت التأسيس (لم يمضِ على تشغيله أكثر من 3 سنوات).

- ألا يتجاوز مبلغ التمويل (300.000) ريال.

- تقديم ضمانات السداد بما لا يقل عن 50% من قيمة التمويل المطلوب من البنك.

- دفع رسوم الخدمة، يمكنك الاطلاع (من هنا).

- اجتياز المقابلة الشخصية.

المستندات المطلوبة في كل مرحلة

أشار بنك التنمية الاجتماعية، في إجراءات تقديم الطلب الموضحة عبر موقعه الإلكتروني، أنه يجب عند التقديم الإلكتروني تعبئة نموذج الطلب بالمعلومات المطلوبة كافة والتأكد من صحتها، علمًا أن للبنك الحق في إلغاء الطلب عند ثبوت عدم صحة أي معلومة في الطلب أو عدم اكتمالها.

وأوضح البنك أنه عند المقابلة الشخصية يتطلب إحضار أصل البطاقة الشخصية وأصول المؤهلات والشهادات المسجلة في طلب التقديم وتقديم عرض توضيحي لفكرة المشروع (باوربوينت) لا تزيد مدته عن 20 دقيقة والتوقيع على إقرار الاستعداد بتوفير الضمانات المشار إليها في طلب التمويل.

وبعد اجتياز المقابلة الشخصية يتطلب شهادة اجتياز الدورة التدريبية التي تنظمها الجهة الراعية، وبعد اجتياز الدورة التدريبية يتم تقديم ومن أجل توقيع عقد التمويل يتطلب أصل السجل التجاري والتصاريح اللازمة لإقامة المشروع.