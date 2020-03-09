3 جامعات تستثني أعضاء هيئة التدريس والإداريين من قرار تعليق الدراسة

أعلنت جامعات «القصيم، جدة، جامعة الملك عبدالعزيز» استثناء من قرار وزارة التعليم بتعليق الدراسة مؤقتًا، في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت جامعة القصيم (في بيان) بناء على قرار تعليق الدراسة مؤقتًا، واستمرار تقديم المحاضرات عبر التعليم عن بعد، تقرر استمرار جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين لمباشرة أعمالهم بشكل معتاد، وإيقاف جميع الأنشطة التدريسية المباشرة (محاضرات، دورس تعلمية، تدريب ميداني)، مع استمرار تقديم المحاضرات عبر التعليم عن بعد والدروس العملية التي يمكن تقديمها بتلك الطريقة، فضلًا عن تأجيل الاختبارات الفصلية حتى إشعار آخر، استمرار طلاب الامتياز في الكليات الصحية ببرنامج تدريب الامتياز وفق الجداول والتكليفات المعتمدة.

وأعلنت جامعة جدة عن بدء تنفيذ الخطة التشغيلية للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد لجميع البرامج التعليمية عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة اعتبارًا من غد الثلاثاء وفقًا لتعلیمات مركز التعلم الإلكتروني، فيما قررت استمرار أعضاء هيئة التدريس المكلفين إداريًّا وأعضاء اللجان أو المجالس على مستوى الأقسام أو الكليات أو الجامعة وكذلك العاملين في المراكز الطبية الجامعية في أداء مهامهم كالمعتاد، بحيث يشمل تعليق الدراسة للطلاب والطالبات فقط، واستمرار عمل الهيئتين الأكاديمية والإدارية، مشيرة إلى إلغاء نظام (البصمة) والاكتفاء بالتحضير عن طريق مسؤول الدوام في قطاعات الجامعة كافة.

كما أكد مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن تعليق الدراسة يشمل الطلاب والطالبات فقط مع استمرار العمل الإداري والأكاديمي، وتفعيل الفصول الافتراضية والتعلم الإلكتروني من خلال نظام بلاك بورد، فيما أنشأت عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة، غرفة عمليات ودعم فني لأعضاء هيئة التدريس والطلبة للرد على استفسارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتقرر تسجيل جميع المحاضرات التعليمية بحيث يتمكن الطالب للعودة إليها حال لم تتوفر خدمة الإنترنت في بعض المناطق التي تكون فيه الخدمة ضعيفة.

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