روضة خاصة تواصل استقبال الأطفال

أبلغت إحدى الروضات الخاصة بمدينة الدمام -تحتفظ «دوت الخليج» باسمها- عن استقبال الأطفال ومخالفة قرار التعليق، بحجة عدم تبعيتها للتعليم نظاما، وجاء في رسالتها لعملائها «نود إخباركم بأننا مراكز تابعة للشؤون الاجتماعية ولا نتبع وزارة التعليم، ولم يصلنا أي تعميم والمركز مستمر، حفظ الله أطفالنا وحماهم من كل شرّ، واشترطت المراكز على الأمهات بإحضار معقم للأطفال ولبس الكمامات في حال دوامهم»، وذلك رغم قرار وزارة التعليم بتعليق الدراسة، بينما أعلنت هيئة تقويم التعليم عن تعليق جميع اختباراتها اعتبارا من الاثنين.



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