آليات لتفعيل منظومة التعليم عن بُعد

عقد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، في مقر الوزارة، أمس، اجتماعا مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحة، بحثا خلاله آليات التفعيل والتواصل للجهود التكاملية المشتركة بين قطاعي التعليم والاتصالات لدعم منظومة «التعليم عن بُعد»، خلال مدة تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم العام والجامعي والفني الحكومي والأهلي، وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وناقش الجانبان -خلال الاجتماع- تقديم الحلول التقنية والحلول التعليمية، حسب إمكانات كل طالب، لضمان سير العملية التعليمية، وأهمية توفير خدمات الإنترنت لروابط قنوات ومنصات البث المعلنة للتعليم عن بُعد في المدرسة الافتراضية المتزامنة وغير المتزامنة، وعمادات ومراكز التعليم عن بُعد في الجامعات.

كما بحثا محتوى الرسائل التوعوية والتثقيفية مع المستفيدين، ومجالات التنسيق في دعم خطط التعليم عن بُعد، على مستوى الجامعات وإدارات التعليم والمدارس.

موضوعات ناقشها الاجتماع

تقديم الحلول التقنية والتعليمية

ضمان سير العملية التعليمية

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أهمية توفير خدمات الإنترنت لروابط ومنصات البث المعلنة للتعليم عن بُعد

محتوى الرسائل التوعوية والتثقيفية مع المستفيدين

مجالات التنسيق في دعم خطط التعليم عن بُعد