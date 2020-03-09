آليات لتفعيل منظومة التعليم عن بُعد

كما بحثا محتوى الرسائل التوعوية والتثقيفية مع المستفيدين، ومجالات التنسيق في دعم خطط التعليم عن بُعد، على مستوى الجامعات وإدارات التعليم والمدارس.
موضوعات ناقشها الاجتماع
تقديم الحلول التقنية والتعليمية
ضمان سير العملية التعليمية
أهمية توفير خدمات الإنترنت لروابط ومنصات البث المعلنة للتعليم عن بُعد
محتوى الرسائل التوعوية والتثقيفية مع المستفيدين
مجالات التنسيق في دعم خطط التعليم عن بُعد
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