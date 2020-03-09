9 برامج إلكترونية

01 منظومة التعليم الموحد: وتعمل بشكل متزامن كبديل لإتمام العمليات التعليمية. ويمكن لثلاث فئات استخدامها (أولياء الأمور، الطلاب، وطاقم التعليم)

02 قناة عين: تعمل بشكل غير متزامن، وهي 14 قناة تعليمية متخصصة في تقديم الدروس التعليمية لمناهج مواد المراحل الدراسية، كما تبث عبر قناة مخصصة لها على يوتيوب وعبر تطبيقات للهواتف الذكية تتيح لطلاب الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

03 Black board نظام لإدارة التعليم على الإنترنت مصمم لمساعدة المدرسين والطلاب على التفاعل في المحاضرات المقدمة عن طريق الإنترنت.

04 Google class room أداة مجانية للتعليم تمثل فصولا افتراضية إلكترونية.

05 Easy class نظام يسمح للمعلمين بإنشاء فصول افتراضية يمكن من خلالها تخزين دروس المواد على الإنترنت وإدارة غرف لنقاش، وإمكانية إعطاء الواجبات والامتحانات.

Advertisements

06 Edmodo منصة اجتماعية مجانية توفر للمعلمين والطلاب بيئة آمنة للاتصال والتعاون وتبادل المحتوى التعليمي.

07 Classera أحد الأنظمة المطبقة في المدارس يوفر بيئة تعليمية تفاعلية مع استخدام كافة التقنيات الحديثة.

08 كتبي المدرسية: أكبر منصة تعليمية للمناهج الدراسية.

09 نون أكاديمي: يساعد على إنشاء فصول افتراضية وتسجيلها ويمكن من إعطاء الواجبات والدرجات.