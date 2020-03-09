لجان للمدارس الافتراضية وتفعيل البدائل التقنية

شكلت معظم إدارات التعليم لجاناً لتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة لخدمة الطلاب والطالبات.

ففي جازان، أوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم أبوهادي أن اللجنة ستقوم بشرح كيفية التواصل الإلكتروني عبر بوابة التعليم الوطنية (عين)، ومنظومة التعليم الموحدة، وبوابة المستقبل، وذلك للاستفادة من الخدمات التعليمية الإلكترونية التي يستطيع الطلاب من خلالها مواصلة عمليات التعلم والتواصل مع معلميهم.

أولياء الأمور

بيّن أبوهادي أن اللجنة بدأت أمس اجتماعاتها الإلكترونية لإقرار خطة العمل الخاصة بتفعيل البدائل الإلكترونية والتعليم عن بعد وبيان دور مكاتب التعليم والجهات التعليمية في المرحلة الحالية، وتوعية أولياء الأمور والمجتمع بأهمية تفعيل هذه البدائل لدعم استمرار العملية التعليمية.

وأكد المدير العام للتعليم بجازان ثقته بجميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة للقيام بدورهم الوطني لخدمة الأجيال ودعم استمرار العملية التعليمية وإنجاح خطط الوزارة في هذا الجانب، لافتاً الانتباه إلى أن الإدارة ستحرص على توفير الدعم لاستمرار العمل التعليمي عبر المدارس الافتراضية ووسائل التعلم عن بعد، إضافة إلى توعية أولياء الأمور بأهمية هذه الخطط في مسيرة تعليم أبنائهم وبناتهم والرد على جميع استفساراتهم بهذا الشأن.

مواد إثرائية

أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري أن اللجنة ستقوم بشرح كيفية التواصل الإلكتروني عبر بوابة التعليم الوطنية (عين)، ومنظومة التعليم الموحدة، وبوابة المستقبل، وذلك للاستفادة من الخدمات التعليمية الإلكترونية التي يستطيع الطالب والطالبة من خلالها مواصلة عمليات التعلم والتواصل مع معلميهم.

فيما عقد مدير تعليم محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد العُمري اجتماعاً مع الإدارات والأقسام ذات العلاقة لمناقشة تفعيل المدرسة الافتراضية ومنظومة التعليم الموحدة، موضحاً أن الوزارة وفرت جميع الدروس بشكل مباشر، كما جرى توفير العديد من المواد الإثرائية من خلال تطبيقات وموقع المنظومة التعليمية الموحدة، وذلك في خطوة من أجل تفعيل دور التعليم عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة، ووضع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

دعم فني

وقف مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي أمس على سير العمل واستعدادات عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في تحويل محاضرات الانتظام الاعتيادية إلى فصول افتراضية لجميع مقررات الجامعة.

وتابع خلال جولته التفقدية مجهودات العمادة في توفير الدعم الفني واستقبال استفسارات المستفيدين من طلاب وأعضاء هيئة تدريس، كما تفقد قاعات التدريب والتقى بالمتدربين واطمأن على سير العملية التدريبية. وأوضح عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور هشام برديسي أن العمادة أنشأت 7500 فصل دراسي افتراضي، وقدمت 127 دورة تدريبية لتعزيز ممارسات التعلم الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس بواقع 60 دورة بشطر الطلاب، و67 دورة في شطر الطالبات قُدّم أغلبها إلكترونيًا عن بُعد.

وقال برديسي إنه «تم الانتهاء من تدريب جميع عضوات هيئة التدريس برابغ، وإعداد 70 فيديو تدريبيا لأعضاء هيئة التدريس، و65 فيديو تدريبيا للطلاب والطالبات، رُفعت على قناة تعزيز على الشبكة العنكبوتية، وذلك ضمن جهود الجامعة في توفير خدمات التعليم الإلكتروني وفقاً للتوجيهات الاحترازية الصادرة بشأن تعليق الدراسة في مدارس وجامعات المملكة».

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أهداف لجان المدارس الافتراضية

ضمان استمرار العملية التعليمية

استمرار التحصيل خلال فترة التعليق

دعم ومتابعة التفعيل ورفع التقارير بصفة دورية

تجهيز متطلبات الدروس الإلكترونية

تقديم الدروس من خلال قناة اليوتيوب الخاصة بكل إدارة

جامعة الملك عبدالعزيز

7500 فصل دراسي افتراضي

127 دورة تدريبية

60 دورة بشطر الطلاب

67 دورة بشطر الطالبات