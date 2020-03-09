إقرار مشاريع بوقف المؤسس

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اجتماع مجلس نظارة الوقف.

واطلع المجلس على آخر المستجدات الخاصة بأملاك الوقف في محافظة جدة والمحافظات الأخرى، كما جرت مناقشة التوصيات والفرص المتاحة لتطوير واستثمار أراضي الوقف. وأقر المجلس عدداً من المشاريع الخاصة بالوقف.