تنظيم لتأجير مركبات الأفراد لزيادة الدخل

كشف رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، أن الهيئة ستتيح قريبا خدمة تأجير مركبات الأفراد الخاصة، من خلال منصة إلكترونية «تطبيق» ترخصها الهيئة العامة كوسيط تأجير إلكتروني بهدف زيادة دخل المواطنين. وأضاف الرميح أن المحاكم تشهد قرابة 9 آلاف قضية سنويا نتيجة الخلافات بين أطراف عقد تأجير المركبات شكلت هاجسا يوميا لأقسام الشرط.

ولفت إلى أن تأجير مركبة غير نظامية أو غير مفحوصة أو بدون تأمين سيصبح من الماضي عبر «بوابة تأجير»، وذلك بعد إيجاد حلول تقنية ستخفف عن مالك المكتب والمستهلك بهدف تنظيم العمل في هذا النشاط.

تقييم الحوادث

لفت الرميح إلى أن أي مركبة تسير على الطريق وإن سلمت من الحوادث المرورية، فإنها معرضة لحوادث غير مرورية، سواء بسوء استخدام أو ادعاء بسوء استخدام، مبينا أن الهيئة السعودية للمقيمين جاهزون لتقييم احترافي وشفاف وعادل ومهني ومحايد لحفظ حقوق جميع الأطراف.

مميزات البوابة

من أبرز مميزات البوابة تتمثل في كونها نافذة واحدة لإتمام عمليات التأجير، وإصدار عقود تأجير إلكتروني موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، وإصدار العقود من خلال المنشآت المرخصة وبمركبات نظامية، وعدم التأجير دون وجود التغطية التأمينية النظامية للمركبة، والارتباط بالجهات الحكومية ذات العلاقة، وحفظ حقوق كافة الأطراف.

وسيكون استخدام البوابة اختياريا لمدة 6 أشهر، فيما ستكون المراحل القادمة في بوابة تأجير بالربط مع شركات التأجير API، وإضافة قائمة تقييم المنشآت من قبل المستهلك، وعقد تطبيقات مشاركة السيارات، وعقد تأجير الشاحنات، وعقد تأجير الحافلات.

تأجير جغرافي

أعلنت الهيئة عن قرب إتاحة خدمة أخرى للأفراد وهي خدمة تأجير مركباتهم الخاصة، من خلال منصة إلكترونية «تطبيق» ترخصها الهيئة العامة كوسيط تأجير إلكتروني، ويمكن من خلال التطبيق تأجير السيارات بالدقيقة أو الساعة أو باليوم، بهدف نشر خدمة تأجير السيارات جغرافيا، واستغلال الأصول وزيادة دخل المواطنين.

مميزات خدمة تأجير المركبات

خدمة ذاتية

غير محدودة بساعات عمل

سهولة الحصول على الخدمة

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زيادة دخل الأفراد

التكامل مع النقل العام

تغطية جغرافية عالية لخدمات التأجير

شروط الخدمة

أن يكون الفرد المؤجر سعودي الجنسية

ألا يزيد عمر السيارة عن 5 سنوات من سنة الصنع

عدم تأجير أكثر من سيارة واحدة للشخص الواحد

أن تكون السيارة مملوكة للفرد بشكل مباشر

أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول

أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للسيارة سارية المفعول

أن يكون نوع التغطية التأمينية للسيارة شاملا