إرساء مشروع الكلى بمستشفى تنومة

أوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع أنه تم إعادة ترسية مشروع مركز الكلى بمستشفى تنومة العام على إحدى الشركات، مؤكدا أنه تم تعميد المشروع والعمل جارٍ على تسليم الموقع للمقاول. وأضاف أن هناك استشاري قلب بمستشفى النماص، وآخر في مستشفى بللسمر، وهذا يعني وجود عيادتين للقلب في المستشفيين، حيث يتم من خلالهما التعامل مع حالات القلب في المحافظات والمراكز المذكورة، فيما تتم إحالة الحالات التي تحتاج إلى مركز قلب متقدم بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب، لجاهزيته على مستوى عالٍ بأحدث الأجهزة المتطورة وقسم للقسطرة القلبية، إضافة إلى توفر قسم للعمليات يتم من خلاله إجراء عمليات القلب المفتوح، حيث أجرى المركز عدة عمليات مؤخراً تكللت بالنجاح علاوةً على عمليات القسطرة، ويقوم على ذلك عدد من استشاريي وأخصائيي القلب من ذوي الكفاءة العالية. وبين آل شايع أنه فيما يتعلق بوحدة حديثي الولادة، فإن مستشفى النماص يتوفر به وحدة سعة 4 أسرة مع وجود أطباء لحديثي الولادة في وحدتي مستشفى أبها للولادة والأطفال ومستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال كوحدات معتمدة وزارياً، وهناك فريق متخصص للنقل الآمن ضمن المشاريع الوزارية التي يقومون من خلالها بنقل الحالات من المستشفيات بما فيها مستشفى النماص إلى الوحدات المعتمدة عند الحاجة.

عيادتا قلب

مستشفى النماص

مستشفى بللسمر

مركز فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب

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أجهزة متطورة

قسم للقسطرة القلبية

قسم للعمليات