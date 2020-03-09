تطبيق أنظمة التعلم عن بُعد بأم القرى

وقف مدير جامعة أم القرى عبدالله بافيل، على أنظمة التعليم عن بُعد، والبلاك بورد، في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وذلك في مقرها بالعابدية. واطلع على سير عمل العمادة لتفعيل خطة الانتقال للتعلم الإلكتروني، بحضور المشرف على وكالة الجامعة للشؤون التعليمية أحمد بابلغيث، وعميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، خالد المطيري. وأكد المدير على تسخير التقنيات الحديثة لاستمرار العملية التعليمية، مثمنا متابعة واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لكل الإجراءات التي اتخذتها الجامعة للوقاية من كورنا. وقال المطيري، إن «عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد باشرت تنفيذ خطة الجامعة لسير العملية التعليمية عن بُعد، فور إعلان وزارة التعليم تعليق الدراسة، خلال البرامج التدريبية ورفع جاهزية الدعم الفني على الأنظمة المستخدمة». وأكد أنه تم اعتماد الأدلة التدريبية لمنسوبي ومنسوبات وطلاب الجامعة في مقرها الرئيسي وفروعها، خلال الأسبوعين القادمين، والتي سيتم تقديم 36 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، و20 دورة للطلاب والطالبات، و10 دورات للقيادات والمنظومة الإدارية، علاوة على تقديم الدعم الفني عبر الهاتف و«واتساب» والبريد الإلكتروني والتذاكر الإلكترونية، للإجابة عن الاستفسارات. وبيّن المطيري أن نظام التعلم الالكتروني بالجامعة يستوعب أكثر من 110 آلاف طالب، لافتا إلى أنه تم استخدام نظام «الويبكس» كمساند في عملية التدريب، لإمكان استيعابه أكثر من 3 آلاف طالب في الجلسة الواحدة.



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