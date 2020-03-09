وجه أمين منطقة عسير وليد الحميدي بتوسيع الرقعة الخضراء في الممشى الواقع بشارع الفن في وسط مدينة أبها. وأوضح مدير عام الحدائق والتجميل بالأمانة علي عسيري أن طول الممشى يصل إلى 1600م2، وأنه تمت زيادة السجادة الخضراء من الإنجيلة الخضراء لتصل إلى مساحة بلغت 15 ألف م2، ووصل عدد الأشجار إلى 700 شجرة متنوعة ما بين الأوركاريا والجاكرندا، فيما بلغ عدد الزهور حول 25 ألف زهرة متنوعة عوضاً عن النافورة المتحركة. وأضاف عسيري أن الهدف من زيادة هذه الرقعة الخضراء هو توفير مواقع لجلوس الزوار والاستمتاع بأوقاتهم، عوضاً عن زيادة مساحة المسطحات الخضراء في مدينة أبها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توسيع الرقعة الخضراء بممشى شارع الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.