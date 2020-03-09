السعودية اليوم / مقتل 43 شخصًا في هجوم مسلح شمال بوركينافاسو



واغادوغو 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

لقي 43 شخصًا على الأقل مصرعهم في هجوم شنه مسلحون مجهولون شمالي بوركينا فاسو، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ العام الماضي.

وقالت الحكومة في بيان اليوم " إن الهجوم الذي وقع أمس استهدف قريتين في المنطقة الشمالية بالقرب من الحدود مع مالي".

وتشهد بوركينا فاسو موجة من العنف المتصاعد تسببت في مقتل المئات، وأجبرت نحو مليون شخص على النزوح من منازلهم، وحوَّل أغلب شمال البلاد إلى منطقة خارج نطاق الحكم والقانون على مدى العامين الماضيين.

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22:50ت م

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