السعودية اليوم / 28 وفاة بفيروس كورونا في إسبانيا وأكثر من ألف إصابة



مدريد 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أحصت وزارة الصحة الإسبانية اليوم 28 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ وإصابة 1204 أشخاص.

وكانت الوزارة قد أشارت في حصيلتها السابقة أمس إلى وفاة 16 والمصابين 589، كما فرضت مدريد إجراءات مشددة في محاولة لاحتواء تفشي المرض وخصوصًا في إقليم الباسك، إحدى أبرز بؤره.

وفي هذا السياق، أعلن متحدث باسم الحكومة الإقليمية اليوم عن إغلاق كل المدارس لمدة أسبوعين في فيتوريا كبرى مدن الإقليم.

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22:40ت م

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