

الرياض 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أعلن مدير الجامعة

وقال في تصريح صحفي : جرى تطوير محتوى الموقع وإضافة التعليمات والفيديوهات والحقائب التدريبية الموجهة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلبة على مدار الساعة وإتاحة الدعم الفني لمدة 24 ساعة على مدار سبعة أيام 24/7 المقدم من الجامعة الإلكترونية وشركة BME لجميع الجامعات السعودية.

وأضاف : يمكن لمديري النظام في الجامعات الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التواصل مع المنسقين الذين حُددوا من قبل الجامعة، مشيرا إلى جدولة دورات تدريبية افتراضية ( مجانية ) مفتوحة لجميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بواقع دورتين في كل يوم.

وأكد أن الجامعة السعودية الإلكترونية تتيح جميع مقررات الإعداد العام والتخصصية إلكترونيًا لجميع الجامعات الراغبة في الاستفادة منها.

// انتهى //

22:04ت م

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الرياض 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسأعلن مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل إنشاء موقع إلكتروني خاص لدعم المنصة التعليمية (Blackboard) تنفيذا لتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ القاضي بتعليق الدراسة في المملكة والتوجه إلى التعليم الإلكتروني.وقال في تصريح صحفي : جرى تطوير محتوى الموقع وإضافة التعليمات والفيديوهات والحقائب التدريبية الموجهة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلبة على مدار الساعة وإتاحة الدعم الفني لمدة 24 ساعة على مدار سبعة أيام 24/7 المقدم من الجامعة الإلكترونية وشركة BME لجميع الجامعات السعودية.وأضاف : يمكن لمديري النظام في الجامعات الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التواصل مع المنسقين الذين حُددوا من قبل الجامعة، مشيرا إلى جدولة دورات تدريبية افتراضية ( مجانية ) مفتوحة لجميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بواقع دورتين في كل يوم.وأكد أن الجامعة السعودية الإلكترونية تتيح جميع مقررات الإعداد العام والتخصصية إلكترونيًا لجميع الجامعات الراغبة في الاستفادة منها.// انتهى //22:04ت م0250

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجامعة الإلكترونية تنشىء موقعًا إلكترونيًا لخدمة التعليم عبر المنصة (Blackboard) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.