السعودية اليوم / التدريب التقني والمهني يختتم مشاركته بمعرض القصيم للكتاب



عنيزة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم اليوم، مشاركتها في معرض القصيم للكتاب الثالث الذي أقيم بمركز الملك فهد الحضاري بمحافظة عنيزة.

وأفاد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن، أن المشاركة احتوت على عدة أركان لتعريف الشباب والمجتمع بالمؤسسة والمنشآت التدريبية والتخصصات والبرامج التي تقدمها بمنطقة القصيم وآلية التدريب والقبول وعرض إنجازاتها خلال الأعوام الماضية، وكذلك التعريف بنظام التدريب الإلكتروني بالمؤسسة، والتعريف بمناهج المؤسسة التدريبية، وتوزيع المطبوعات الدورية الخاصة بالمؤسسة، كما خُصص أحد الأركان للتعريف بالمعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب).

كما قدم المذن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي عبدالعزيز على الدعم غير المحدود، والشكر موصول لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على توجيهاته الدائمة بالحرص على المشاركة في جميع المحافل التي تبرز دور المؤسسة الحيوي، ولمحافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم على دعمه ومتابعته لجميع الجهات المشاركة في المعرض .

// انتهى //

21:58ت م

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