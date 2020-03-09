

روما 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أعلنت هيئة الحماية المدنية الإيطالية اليوم أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 463 حالة بعد وفاة 97 مريضًا وهو معدل زيادة أقل من المسجل في اليوم السابق.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في إيطاليا وهي أكثر الدول الأوروبية تضرراً، بنسبة 24 في المئة إلى 9172 حالة في أكبر زيادة يومية منذ ظهور الوباء يوم 21 فبراير .

وقال رئيس الهيئة إن 724 من المصابين تماثلوا للشفاء، بالمقارنة بمن تماثلوا للشفاء في اليوم السابق وعددهم 622، أن 733 شخصًا يتلقون العلاج في غرف الرعاية المركزة في مقابل 650 في اليوم السابق.

// انتهى //

21:57ت م

0247





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع عدد المتوفين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 463 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.