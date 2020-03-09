السعودية اليوم / تسجيل ست إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بالعراق



بغداد 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل ست إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في العراق, وشفاء ثلاث حالات إصابة أخرى.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الإصابات توزعت بواقع اثنتين في النجف ومثلهما في أربيل وواحدة في البصرة ومثلها في السليمانية.

وبهذه الإحصائية يصل عدد الإصابات المعلنة المؤكدة في عموم العراق 67 إصابة حتى الآن.

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21:28ت م

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