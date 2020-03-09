السعودية اليوم / جامعة الجوف تعتمد خطة التحول إلى التعلم الإلكتروني



سكاكا 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

اعتمد مدير جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع، خطة التحول الكامل إلى التعلم الإلكتروني من خلال تحويل جميع المحاضرات الصفية الحالية بنفس مواعيدها إلى محاضرات بنظام التعلم الإلكتروني عن طريق نظام Blackboard المعمول به في الجامعة منذ سنوات.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور بندر الشمري أنه بناءً على توصيات لجنة متابعة خطة التحول إلى التعلم الإلكتروني، ستُطبق الخطة ابتداءً من الغد، مع استمرار المحاضرات للمقررات الإلكترونية المعتمدة مسبقاً، وتأجيل الاختبارات الشهرية المقررة للطلاب حتى إشعار آخر، فيما سترسل الآلية المناسبة لذلك في حال استمر تعليق الدراسة الصفية.

وأضاف الدكتور الشمري، أن اللجنة أوصت باستمرار تحضير الطلبة عن طريق البوابة الإلكترونية بنفس الآلية في المحاضرات الصفية، مطالباً أعضاء هيئة التدريس بتزويد منسقي وحدات التعلم الإلكتروني بكلياتهم بتقرير الحضور والغياب الصادر من نظام Blackboard يومياً وفق الآلية التي يضعها المنسقون، كما طالب منسقي وحدات التعلم الإلكتروني بتقرير عن انتظام الدراسة ورفعه إلى عمداء الكليات بشكل يومي.

وجرى وفقاً لهذه الإجراءات توجيه عمداء الكليات برفع تقرير يومي لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية بشأن انتظام الدراسة الإلكترونية في الكليات في أثناء فترة تعليق المحاضرات الصفية، وتكليف منسقي وحدات التعلم الإلكتروني في الكليات بالرد على الاستفسارات الواردة من نظام الدعم الفني.

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21:05ت م

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