شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الكويت : نعمل على إجلاء المواطنين الراغبين بالعودة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت سفارة سفارة المملكة لدى دولة الكويت اليوم الاثنين بأنها قامت على الفور بعد تلقيها رغبة العديد من المواطنين الزائرين لدولة الكويت الشقيقة بالعودة الى المملكة، ببذل مساعيها وجهودها في توفير كافة الإمكانيات وتامين التجهيزات اللازمة التي تمكنهم من العودة إلى المملكة مع توفير سبل الراحة.

وأكدت السفارة أنها تمكنت ولله الحمد من تحقيق رغبة جميع المواطنين الذين تقدموا لها بنقلهم إلى أرض الوطن في وقت وجيز.