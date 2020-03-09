إصابة وزير الثقافة الفرنسي بـ كورونا

2020-03-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت فرنسا إصابة وزير الثقافة، فرانك ريستير، بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي ارتفعت فيه عدد الوفيات بفرنسا إلى 25 والإصابات إلى 1412.

وكان مدير المديرية العامة للصحة الفرنسية جيروم سالومون قد أعلن أنه تأكد وجود 949 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، بزيادة 336 حالة أكثر من أمس، وأن خمس مناطق في فرنسا تأثرت أكثر من غيرها.

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وأكد سالومون، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، وجود 44 حالة في العناية المركزة، وخمس وفيات إضافية ليرتفع العدد إلى 16 وفاة بسبب الفيروس، وهم 11 رجلًا و5 نساء.

وأعلنت رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي)، اليوم، تسجيل ثلاث إصابات في الجمعية بفيروس كورونا المستجد، شملت موظفًا ونائبَين في الجمعية.

وذكرت رئاسة الجمعية، في بيان لها، أن الإصابة الجديدة تخص نائبًا يرقد حاليًّا في المستشفى، مضيفةً أن الجهات الصحية تتولى حاليًّا فحص ستة أشخاص، وهم خمسة نواب وموظف.

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