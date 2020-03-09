- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم 248 حالة إصابة بـ كورونا في السويد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
248 حالة إصابة بـ كورونا في السويد
عدد الإصابات حول العالم تجاوزت 110 آلاف
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وكالة الصحة العامة السويدية، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بلغت 248 حالة مؤكدة على مستوى البلاد.
وذكر البيان، الذي أوردته الوكالة على موقعها الإلكتروني الرسمي: “لقد تلقينا تقارير بشأن إصابة 248 حالة في جميع أنحاء السويد، كما وُجد أن أغلبية المصابين قد نُقلت إليهم العدوي خلال تواجدهم خارج البلاد، وخاصة في شمال إيطاليا”.
يُشار إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا حول العالم قد تجاوز الـ110 آلاف، كما تجاوز عدد الضحايا 3 آلاف و800 شخص، وقد انتشر الفيروس في أكثر من 100 دولة منذ ظهوره في الصين ديسمبر الماضي.. حسب ما أعلنت جامعة جونز هوبكينز البحثية الأمريكية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 248 حالة إصابة بـ كورونا في السويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.