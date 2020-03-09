248 حالة إصابة بـ كورونا في السويد

2020-03-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وكالة الصحة العامة السويدية، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بلغت 248 حالة مؤكدة على مستوى البلاد.

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وذكر البيان، الذي أوردته الوكالة على موقعها الإلكتروني الرسمي: “لقد تلقينا تقارير بشأن إصابة 248 حالة في جميع أنحاء السويد، كما وُجد أن أغلبية المصابين قد نُقلت إليهم العدوي خلال تواجدهم خارج البلاد، وخاصة في شمال إيطاليا”.

يُشار إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا حول العالم قد تجاوز الـ110 آلاف، كما تجاوز عدد الضحايا 3 آلاف و800 شخص، وقد انتشر الفيروس في أكثر من 100 دولة منذ ظهوره في الصين ديسمبر الماضي.. حسب ما أعلنت جامعة جونز هوبكينز البحثية الأمريكية.

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