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شكرا لقرائتكم السفارة لدى الكويت: نعمل لنقل المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السفارة لدى الكويت: نعمل لنقل المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن
تسعى لتوفير كافة الإمكانيات وتأمين التجهيزات اللازمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت سفارة المملكة لدى دولة الكويت، اليوم الاثنين، أنها بذلت مساعيها فور تلقيها رغبة العديد من المواطنين الزائرين لدولة الكويت الشقيقة بالعودة إلى المملكة، لتوفير كافة الإمكانيات وتأمين التجهيزات اللازمة التي تمكنهم من العودة إلى المملكة مع توفير سبل الراحة.
ويوم أمس أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل إصابتين جديدتين إحداهما لمواطنة وأخرى لوافد من الجنسية المصرية بفيروس كورونا (كوفيد – 19)، وتم نقلهما إلى المستشفى المخصص لذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي: إن المواطنة الكويتية كانت قادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما كان الوافد قد توجه إلى جمهورية أذربيجان في زيارة خاصة عن طريق الإمارات وعاد منها على نفس خط سير الرحلة، ولم يثبت سفره إلى جمهورية مصر العربية خلال الستة أشهر الماضية.
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