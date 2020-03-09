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إجراءات احترازية في تبوك لتعزيز الصحة العامة

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2020-03-09

إجراءات احترازية في تبوك لتعزيز الصحة العامة

من بينها تعقيم عربات التسوّق

متابعات الخليج 365 - واس

باشرت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها بتطبيق إجراءات احترازية بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا, شملت التأكيد على الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوّق, ووضع سائل معقم لليدين, وكذلك التأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة ارتداء الكمامات والقفازات والاعتناء بالنظافة الشخصية, وتكثيف أعمال النظافة.

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وأوضحت الأمانة أن الإجراءات شملت تكثيف الجولات على المطاعم والمقاهي بشأن إيقاف تقديم”الشيشة والمعسل” كإجراء احترازي مؤقت، بالإضافة إلى بث الرسائل والفيديوهات التوعوية والتثقيفية عن خطر فيروس كورونا المستجد من خلال لوحات موزعة بالشوارع والميادين العامة وفي مواقع التواصل الاجتماعي كافة, وتوفير سوائل التعقيم بجميع مكاتب الأمانة والبلديات التابعة لها.

وأكدت الأمانة أنها تتابع وبشكل مستمر الإجراءات الوقائية دورياً في المحال والمراكز الغذائية والعمل على تطهير الأماكن التي يقصدها المستفيدين بهدف الوقاية، داعية جميع المواطنين و المقيمين للتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها والإبلاغ عن أي ملاحظات على المنشآت التجارية عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

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