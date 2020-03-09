عشرات الإيرانيين شربوا الكحول لمواجهة الكورونا فقتلهم!

2020-03-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

لقي 27 شخصًا مصرعهم تسممًا بمادة الميثانول في إيران، بعد انتشار شائعات أن تناول الكحول يساعد في الشفاء من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا”.

وتعتبر إيران إحدى أكبر بؤر كورونا المستجد بعد الصين القارية التي انتشر منها الفيروس.

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وأفادت وكالة “إرنا” الرسمية بوفاة 20 شخصًا في محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران، وسبعة في محافظة ألبرز جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة.

وقال علي إحسان بور المتحدّث باسم مستشفى جندي شاهبور الجامعي في الأهواز، عاصمة محافظ خوزستان: إن 218 شخصًا أدخلوا المستشفى بحالات تسمم.

وأكد إحسان بور أن حالات التسمم سببها “شائعات تفيد بأن تناول الكحول يمكن أن يكون فاعلًا في معالجة فيروس كورونا”، بحسب “سكاي نيوز”.

ونقلت إرنا عن نائب المدعي العام في محافظة ألبرز محمد اغا ياري قوله: إن المتوفين شربوا مادة الميثانول بعدما وقعوا ضحية تضليل لنص نشر على شبكة الإنترنت، معتقدين أن تناول الكحول “يكافح” فيروس كورونا و”يشفي منه”.

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