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سلامة 2100 فحص مخبري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض في حين سجلت وزارة الصحة أمس أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 15 حالة، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي أمس أنه جرى فحص 2100 حالة مخبريا خرجت كلها سليمة. وأهابت الصحة بكل من كان في دول ينتشر فيها الفيروس بالتواصل فورا مع مركز «تواصل الصحة 937» للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.



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