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الوقاية من كورونا بـ«سواعد المدينة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة نظمت لجنة التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة ممثلة بفريق سواعد المدينة التطوعي أمس الأول، محاضرة تثقيفية توعوية بعنوان «كورونا توعية وتثقيف». وتناولت المحاضرة التي ألقتها مديرة إدارة مكافحة العدوى بصحة المدينة المنورة الدكتورة ريم العمري التعريف بأعراض المرض وطرق الوقاية السليمة منها والتعقيم وغسل اليدين بالطرق السليمة. وأوضح قائد فريق سواعد المدينة التطوعي حمد الجابري أن الحملات التوعوية التي ينفذها الفريق بمشاركة جهات عدة ستستمر في أماكن مختلفة



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